Genova – Nobiltà genovese in lutto per la morte del marchese Stefano Cesare Durazzo, erede della storica famiglia che diede un Doge alla città di Genova.

A darne notizia la famiglia, sconvolta per l’improvvisa scomparsa.

I funerali si terranno domani, mercoledì 15 dicembre, alle ore 11.45, presso la chiesa Nostra Signora della Consolazione.

Il Marchese Stefano Durazzo di Gabiano e Pontivrea, era socio onorario della Unione della Nobiltà Bizantina, in quanto discendente da una antica famiglia albanese bizantina.

L’associazione della Nobiltà Bizantina ha diramato una nota che ricorda Stefano Durazzo.

“L’illustre Patrizio Dogale genovese – si legge nella nota – fedele cattolico e Cavaliere di Onore e Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), per il suo impegno nel dialogo cristiano ecumenico con la Chiesa Ortodossa (in particolare con i Patriarcati di Costantinopoli e di Georgia), aveva recentemente ricevuto, da SARI il Principe Roberto Spreti Malmesi Griffo Focas di Cefalonia, la Medaglia d’Oro al Merito del Sovrano Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme (legittimo OSJ ecumenico di tradizione russa ortodossa).