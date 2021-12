Genova – Decine di parcheggi cancellati, bidoni della spazzatura spostati da corso Sardegna alle strade laterali, davanti alle abitazioni e residenti sul sentiero di guerra. Il nuovo centro commerciale dell’ex Mercato ortifrutticolo è appena stato inaugurato e già provoca disagi e proteste tra i residenti della zona e non solo.

Senza alcun preavviso, infatti, operai del Comune hanno cancellato decine di parcheggi presenti nelle vie laterali alla struttura ridisegnando posti per il carico e lo scarico delle merci e decine di posteggi per moto. Una rivoluzione dei parcheggi che ha scatenato la rivolta dei residenti che si sono visti cancellare un numero significativo dei posteggi precedentemente a disposizione, senza che venga concessa loro alcuna valida “alternativa”.

“Sono arrivate le squadre del Comune e hanno iniziato a modificare tutta la segnaletica – denunciano i residenti – e senza che ci sia stata data alcuna spiegazione preventiva. La situazione dei parcheggi era insostenibile prima e ora non sappiamo proprio più dove mettere le nostre macchine. Il posteggio del centro commerciale è privato ed è a pagamento e non capiamo come sia possibile pensare un provvedimento simile”.

La protesta si concentra soprattutto nei confronti del nuovo centro commerciale. La modifica del progetto iniziale ha stravolto l’uso della struttura trasformandola in un vero e proprio centro dello shopping e poco altro.

I timori dei commercianti, che denunciavano la nascita di una “nuova Fiumara” a cavallo tra i quartieri di Marassi e di San Fruttuoso, si sommano ora alle proteste di chi si è visto cancellare decine di posti auto in una zona già satura di auto e con la prospettiva di un flusso di vetture senza precedenti.

Attorno all’ex Mercato Ortofrutticolo sono stati rimossi i parcheggi utilizzati da decenni dai residenti. Al loro posto sono sorti posteggi “merci” e lo spostamento di tutti i bidoni che un tempo erano davanti al Mercato, ha eliminato altri posteggi utili senza contare il fastidio di chi si è trovato ad aprire le finestre con la nuova “installazione” proprio davanti.

I residenti della zona attorno all’ex Mercato Ortofrutticolo di San Fruttuoso sono pronti a scendere in strada per una protesta clamorosa se non verrà trovata una soluzione immediata ai disagi.

“La strada che ci era stata promessa per attraversare la zona – spiegano ancora i residenti – è nei fatti una strada privata riservata al posteggio del centro commerciale. Di li si accede ai posti auto e da li si esce dal posteggio. Nessun altro può utilizzarla e gli accordi erano ben diversi”.

I residenti si domandano perchè i posti riservati al carico e lo scarico delle merci, al solo servizio del centro commerciale privato, non siano stati ricavati nella struttura realizzata accanto all’ex Mercato Ortofrutticolo.

“Abbiamo già il supermercato Coop che attira un flusso di auto – lamentano i residenti – e presto dovrebbero aprire altre strutture a grande richiamo di traffico. Non vogliamo pagare noi per le scelte di chi queste cose le doveva prevedere in fase progettuale”.

A fare infuriare i Cittadini è stata poi la scelta della “tempistica” per la trasformazione dei posteggi.

“Hanno atteso l’inaugurazione – denunciano – per fare passerelle elettorali e per parlare solo degli aspetti “positivi” della struttura. Ma subito dopo sono arrivati i guai, quando le telecamere erano già passate e lo spot è stato fatto. Ci vengano adesso a presentare la struttura e a spiegarci cosa ci aspetta ancora”.

Il riferimento alla scomparsa di altre centinaia di posteggi, con la realizzazione della linea di superficie al centro di corso Sardegna e sino a piazza Galileo Ferraris, non è casuale.