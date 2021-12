Genova – Ancora quattro decessi in Liguria e 754 nuovi positivi al Coronavirus.

Questo il quadro che emerge dal bollettino diffuso da Alisa e da Regione Liguria per monitorare l’andamento pandemico nel territorio regionale.

I nuovi contagiati scoperti oggi sono emersi a fronte di 5250 tamponi molecolari e 8637 test antigenici rapidi effettuati.

Ancora una volta, a preoccupare è la provincia di Imperia dove si sono registrati 245 nuovi casi di Covid-19.

Continua a crescere anche il numero dei pazienti ricoverati in ospedale con 376 pazienti ospedalizzati su tutto il territorio regionale, quattro in più rispetto al giorno precedente, di cui 29 sono i pazienti ricoverati in Terapia Intensiva.

Tra loro, 24 sono i non vaccinati mentre 5, pur avendo completato la vaccinazione, si trovano ricoverati in Intensiva per altre patologie.

La giornata odierna fa registrare altre 4 vittime. Tra loro anche un uomo di 61 anni deceduto all’ospedale San Martino di Genova lo scorso 17 dicembre.

Sempre lo scorso 17 dicembre sono morti una 88enne all’ospedale di Pietra Ligure e una 84enne all’ospedale Sant’Andrea della Spezia.

La quarta vittima registrata oggi è un uomo di 84 anni deceduto ieri all’ospedale di Sanremo.

Di seguito i dati dei nuovi contagi suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 245

SAVONA (Asl 2): 179

GENOVA (Asl 3): 141

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 38

LA SPEZIA (Asl 5): 146

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 5

Flussi 19 dicembre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1915006 5250 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1401164 8637 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 134305 754 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 10275 273

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1849 LA SPEZIA 1252 IMPERIA 2505 GENOVA 4252 Residenti fuori Regione/Estero 126 altro/in fase di verifica 291 TOTALE 10275

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 376 29 4 ASL1 100 3 2 ASL2 93 8 6 San Martino 44 5 -2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 42 4 0 Ospedale Gaslini 9 0 -1 ASL3 globale 46 2 5 ASL 3 Villa Scassi 46 2 5 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 31 3 -4 ASL4 Sestri Levante 26 0 -3 ASL4 Lavagna 5 3 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 11 4 -2 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 11 4 -2

* 24 non vaccinati, 5 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 8122 364 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 119510 477 Deceduti** 4520 4

**

data decesso sesso età luogo 17/12/2021 F 88 ASL2- Ospedale Pietra Ligure 17/12/2021 M 61 HSM 17/12/2021 F 84 ASL5-Ospedale La Spezia 18/12/2021 M 84 ASL1-Ospedale Sanremo

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1248 ASL 2 1133 ASL 3 2311 ASL 4 570 ASL 5 781 Liguria 6043

Dati 19/12/2021 ore 13:00

2.773.147 Consegnati (fonte governativa) 2.694.373 Somministrati 97% Percentuale vaccini somministrati su consegnati