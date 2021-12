Nuovo picco di decessi in Liguria a causa del coronavirus con il bollettino ufficiale della Regione Liguria che registra ben 7 vittime nelle ultime ore. La più giovane è una donna di 53 anni deceduta all’ospedale di Sanremo, in una provincia, quella di Imperia, con il tasso più basso di vaccinazioni e il più alto per numero di contagi.

Le altre vittime registrate nel bollettino odierno sono un uomo di 88 anni deceduto all’ospedale di Sestri Levante lo scorso 15 dicembre; un uomo di 86 anni deceduto all’ospedale di Sanremo il 19 dicembre; una donna di 89 anni deceduta all’ospedale di Sanremo il 20 dicembre, ancora, sempre all’ospedale di Sanremo si deve registrare sempre ieri il decesso di una donna di 78 anni e di una di 93.

All’ospedale di Sestri Levante è morta una donna di 96 anni.

Aumentano anche i ricoveri in ospedale con 21 persone in più nei letti degli ospedali della Liguria e ben 31 nei reparti di Terapia Intensiva dove si affrontano i casi più gravi e ad alta mortalità. I pazienti non vaccinati sono 22 sul totale.

Nelle ultime ore in Liguria sono stati riscontrati 869 i nuovi positivi al Coronavirus a fronte di 6.540 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 16.732 tamponi antigenici rapidi.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia di residenza.

– IMPERIA (Asl 1): 334

– SAVONA (Asl 2): 137

– GENOVA: 304, di cui:

• Asl 3: 206

• Asl 4: 98

– LA SPEZIA (Asl 5): 88

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 6

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffusi il 21 dicembre 2021