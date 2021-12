Un campo di alta pressione presente sul nord Italia protegge la Liguria dalle perturbazioni di origine atlantica ancora per la giornata di oggi, poi lento ma deciso peggioramento delle condizioni meteo.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 22 dicembre 202

Sin dal mattino lungo la fascia costiera cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Nuvolosità più compatta sarà presente, invece, nei settori padani del Savonese e del Genovese.

Nessuna variazione significativa nel pomeriggio, con ampi squarci di sereno sulle coste, mentre qualche nuvola in più sarà presente nell’interno del centro-ponente.

Venti di tramontana sostenuta tra Savonese e Genovese.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature in generale calo.

Costa: min +4/8°C, max +9/13°C

Interno: min -3/+2°C, max +4/8°C

Giovedì 23 dicembre 2021

Nuvolosità in graduale aumento, soprattutto sul centro-levante. Qualche schiarita in più sull’estremo Ponente. Non si esclude qualche piovasco da Genova verso est.

Venti moderati da nord su Genova e Savona, da sud-est a Levante.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: in aumento soprattutto nei valori minimi.

Tendenza per venerdì 24 dicembre 2021

Molto nuvoloso ovunque, con rovesci al più moderati