Genova – E’ un uomo di 43 anni a bordo di una moto la vittima del terribile incidente avvenuto ieri sera sulla strada Sopraelevata Aldo Moro.

L’uomo si trovava in sella al suo mezzo a due ruote quando, per cause ancora da acertare, si è schiantato contro il guard rail e cadendo si è procurato gravissime ferite.

Inutile la corsa dell’ambulanza del 118. Quando i soccorsi sono arrivati per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per poter recuperare il corpo senza vita.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire ma le prime indiscrezioni parlano di ferite procurate dal guard rail che già in passato era finito nel mirino delle indagini perché considerato pericoloso per i centauri e in grado di provocare addirittura delle mutilazioni.

La strada Sopraelevata è rimasta chiusa a lungo in entrambe le direzioni con disagi per gli automobilisti facilmente immaginabili.

In corso gli accertamenti del caso e la verifica della dinamica dell’incidente e di eventuali responsabilità.

Si tratta del primo incidente mortale dopo diverso tempo. L’introduzione del limite di velocità ha drasticamente ridotto il numero degli incidenti gravi.