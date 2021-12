Genova – Lunghe code e assembramenti davanti alle Farmacie genovesi per effettuare tamponi e per acquistare i kit per l’auto verifica che sono ormai quasi introvabili.

Un boom di richieste prevedibile che lascia i cittadini in coda, spesso in condizioni di rischio a causa di doppie file tra chi attende di effettuare i tamponi per il green pass – e quindi non è vaccinato – e chi entra per acquistare farmaci.

In molte farmacie i tamponi salivari sono esauriti, e scarrseggiano anche le mascherine ffp2 complici anche le nuove disposizioni che prevedono l’utilizzo del presidio di sicurezza nei locali al chiuso, sui mezzi pubblici e nei cinema.

Una corsa al tampone che nei giorni scorsi ha creato disagi anche alla circolazione veicolare. Per esempio, venerdì in corso Europa e via Maggio si sono formate code di veicoli di cittadini in attesa di tampone.