Genova – Ha compiuto i 100 anni lo scorso mese di giugno ma i festeggiamenti nel Municipio VII Ponente sono scattati in questi giorni.

Nel parlamentino voltrese, il presidente Chiarotti ha consegnato al centenario che vive a Voltri una pergamena con gli auguri di quanti desiderano ringraziare Gino Lenti anche per la sua “missione” educativa, prima come insegnante di francese e poi come dirigente scolastico ad Arenzano.

Il concittadino voltrese è stato accompagnato in Municipio per la celebrazione dal figlio Luca Provveditore agli studi di Imperia. Evidentemente una bella tradizione di famiglia.

A Gino Lenti gli auguri di tutta la Redazione di LiguriaOggi e de Il Voltrese.