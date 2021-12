Genova – Costretta a subire un rapporto sessuale. E’ la denuncia di una ragazza di 15 anni che si è presentata sotto choc alla polizia raccontando di essere stata violentata.

Gli agenti hanno raccolto la sua testimonianza e poi l’hanno accompagnata in ospedale per le cure del caso e per le verifiche necessarie vista la delicatezza del caso e l’età della denunciante.

In corso le indagini per risalire all’autore della violenza che sarebbe avvenuta in Valpolcevera.