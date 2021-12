Genova – Biglietto dell’Autostrada dimezzato sino a febbraio per “risarcire” gli utenti per i ritardi e i disagi causati dai lavori sulla rete.

Autostrade per l’Italia ha accettato la proposta della Regione Liguria di estendere la scontistica sul prezzo della tariffa autostradale sino all’arrivo del cashback che risarcirà gli utenti in automatico in caso di ritardo.

“Prendiamo atto con soddisfazione – scrivono il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – che Autostrade e Ministero hanno accettato la proposta congiunta di Regione Liguria e Comune di Genova formulata oggi al tavolo tecnico. Questo ci consente di avere ancora un periodo transitorio con esenzione al 50% per i tratti autostradali maggiormente interessati dai lavori, che si protrarrà fino al 1 febbraio, data dell’entrata in vigore a pieno regime del cashback che consentirà di accedere ai rimborsi automatici per i ritardi dovuti ai lavori”.

Questa mattina la decisione dopo la riunione del tavolo tecnico voluta da Regione Liguria, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati.