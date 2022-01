La Spezia – Il Comune della Spezia ha vinto 376 mila euro per un nuovo tetto verde per la scuola dell’infanzia statale di via Puccini.

Si tratta della realizzazione di un tetto e di una parete verde, utili alla mitigazione degli effetti provocati dalle ondate di calore.

La realizzazione di un tetto verde e di una parete verde, apporteranno sia dei vantaggi di tipo economico sia di tipo ambientale.

I vantaggi economici sono legati alla capacità che ha un tetto verde di isolare naturalmente la copertura della struttura abbassando i consumi di riscaldamento di circa il 23% e per il raffrescamento di circa il 75%.

Gli interventi nel loro insieme apporteranno vantaggi alla scuola dell’infanzia sia in termine di costi di gestione e manutenzione della stessa che di benessere psico-fisico non solo dei suoi fruitori ma anche dagli abitanti dei fabbricati ubicati nelle aree adiacenti.

“L’ambiente va tutelato in tutti i modi anche sperimentando il concetto di tetti verdi e con i 376 mila euro vinti grazie alla partecipazione a un bando del Ministero della Transazione Ecologica per la prima volta nella nostra città sarà possibile realizzare un progetto ad hoc per la scuola dell’infanzia statale di via Puccini – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Fin dall’inizio del nostro mandato l’attenzione verso l’edilizia scolastica è stata senza precedenti, basti pensare ai quasi 6 milioni di euro investiti per l’antisismica e la messa in sicurezza delle scuole spezzine. Oggi abbiamo altre risorse da impiegare per la scuola dell’infanzia statale di via Puccini: tutte le risorse reperibili per investire nell’edilizia scolastica saranno sempre ricercate dal Comune della Spezia perché le nostre scuole sono al primo posto nell’agenda politica. Un ringraziamento all’Assessore Luca Piaggi e a tutti gli uffici: è facile partecipare ai bandi, difficile vincerli, per questo vanno i miei complimenti a tutti i dipendenti”.