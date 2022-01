Genova – Un forte rumore e poi pezzi del galeone che cadono a terra e in mare. E’ successo ieri sera, intorno alle 20,30 nel Porto Antico, a breve distanza dall’Acquario. Parte della struttura in legno dell’imbarcazione – costruita negli anni Ottanta per il film di Roman Polanski “Pirati” ha ceduto cadendo in parte in acqua e in parte sul molo sottostante.

Fortunatamente non si sono registrati feriti ma da tempo visitatori e passanti hanno notato un rapido decadimento della struttura in legno che, molto probabilmente, non era stata realizzata per resistere a lungo nel tempo trattandosi di una “coreografia” per girare un film.

Il Galeone oggi è una attrazione turistica e suscita grande interesse nei visitatori perchè ricostruisce in scala reale una delle imbarcazioni più celebrate e raccontate nelle avventure dei pirati.

Un simbolo ormai della città e forse necessiterebbe di un intervento di restauro generale, quantomeno per accertare le condizioni di sicurezza.

Il rischio, se la proprietà non interverrà velocemente, è che venga negato l’ormeggio visto che parte del Galeone incombe proprio sulle banchine dove passano centinaia di turisti ogni giorno.