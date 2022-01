Altare – E’ stato riaperto il viadotto Bormida, sull’autostrada A6 Savona – Torino, chiuso questa mattina per l’ennesimo allarme di sicurezza.

Il provvedimento è scattato in automatico quando alcuni sensori sul viadotto, posizionati per monitorare lo stato di sicurezza, hanno iniziato a segnalare delle anomalie in corso di accertamento.

L’autostrada A6 Savona – Torino è rimasta chiusa, in direzione Torino per diverso tempo per consentire le verifiche e i controlli del personale specializzato.

-È rimato chiuso per circa un’ora il tratto autostradale sulla A6 Torino-Savona tra Altare e Millesimo in direzione Torino a causa di attività di monitoraggio.

Gravissimi i disagi per il traffico autostradale e roventi le proteste di automobilisti e trasportatori.

Il viadotto è stato poi riaperto intorno alle 13,30