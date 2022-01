Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, nell’incendio divampato all’interno del ristorante Da Pino, nella zona del porticciolo di Nervi.

Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme vedendo del fumo che usciva dal locale, in questi giorni chiuso per ristrutturazione.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco mentre l’edificio veniva evacuato per precauzione.

I pompieri si sono assicurati che all’interno non ci fosse nessuno e poi hanno domato velocemente le fiamme.

Dalle prime indagini sembra che l’incendio sia partito da un freezer che probabilmente è andato in corto circuito.

In corso le verifiche sui danni alla struttura.