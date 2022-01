Borzonasca – E’ finito fuori strada con la sua auto ed è rimasto intrappolato tutta la notte a temperature sotto lo zero il 76enne recuperato ieri sera dai vigili del fuoco dalle lamiere della sua auto.

E’ successo a Borzone, nel comune di Borzonasca. Il pensionato di 76 anni era uscito il mattino precedente alle 10 e non aveva più fatto ritorno a casa.

I familiari, preoccupati non vedendolo rientrare a casa hanno dato l’allarme e le ricerche hanno trovato l’auto dell’anziano in un dirupo.

All’interno c’era lo scomparso che non riusciva a liberarsi e che aveva trascorso la notte all’interno con temperature decisamente proibitive.

I vigili del fuoco lo hanno liberato dalle lamiere e lo hanno affidato alle cure del 118.