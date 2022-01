Genova – Ancora uno sbarco di passeggeri positivi al coronavirus, nel porto di Genova, da una nave da crociera. Anche questa volta è una nave dalla MSC, la Fantasia, a fermarsi allo scalo genovese per far scendere 58 passeggeri positivi al Covid-19 scoperti con i sistemi di controllo di bordo.

La MSC Fantasia è arrivata a ponte Rubattino questa mattina, proveniente da Marsiglia in Francia ed ha fatto scendere una sessantina di passeggeri risultati contagiati dal coronavirus prima di riprendere il suo viaggio nel Mediterraneo.

Nel pomeriggio la MSC Fantasia ha ripreso il mare alla volta del porto di La Spezia.

La scoperta dei passeggeri infettati conferma l’efficacia dei controlli di bordo e dei sistemi di sicurezza messi in campo dalla compagnia ma cresce la preoccupazione per i nuovi focolai che interessano le navi da crociera.

Solo la scorsa settimana, infatti, la MSC Grandiosa aveva sbarcato, sempre nel porto di Genova, ben 40 persone contaminate per poi proseguire il viaggio verso Civitavecchia.

In quel caso i passeggeri italiani erano stati accompagnati a casa con pullman e mezzi messi a disposizione dalla compagnia mentre i passeggeri stranieri erano stati trasferiti in strutture idonee alla quarantena e alle cure necessarie.