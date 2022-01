Rapallo – Ha partorito sull’ambulanza che la stava portando in ospedale e che era rimata intrappolata nel traffico in autostrada. Gioia ma anche un pò di amarezza nella casa della famiglia del piccolo Andrea, nato in ambulanza invece che in un confortevole e certamente più sicuro letto di un ospedale. Il piccolo è nato senza problemi e senza particolari difficoltà ma il fatto che abbia potuto correre dei rischi, per il ritardo causato dalle code e dai cantieri, non rende la felicità completa.

La mamma ha capito che il parto non era lontano ed ha chiamato il 118 che ha subito inviato un’ambulanza per trasportare la donna alla fine della gravidanza nel reparto di un ospedale dove tutto è pronto e attrezzato per il parto e per ogni evenienza. La pubblica assistenza ha prelevato la donna con ogni riguardo ma nulla ha potuto fare contro la coda in autostrada che bloccava il passaggio e così, con sangue freddo e grandissima professionalità, ha preparato l’ambulanza per il lieto evento, sempre in contatto con personale specializzato.

Il parto è stato semplice e naturale e tutti hanno tirato un sospiro di sollievo ma la vicenda non può restare al semplice “caso di cronaca” perché il finale poteva essere un altro e la presenza di cantieri in autostrada potrebbe proseguire ancora molto a lungo.