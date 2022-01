La Spezia – E’ stato aperto il bando del COmune di La Spezia per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di risulta, che sono o si renderanno disponibili.

Sarà possibile presentare domanda per il bando fino a lunedì 31 gennaio 2022.

Il modulo per la compilazione della domanda potrà essere ritirato presso la sede distaccata di ARTE La Spezia in via Parma n. 13B senza bisogno di prendere appuntamento, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche al pomeriggio dalle 15 alle 18. È inoltre disponibile sul sito aziendale www.artesp.it e sul sito del comune della Spezia www.comune.laspezia.it

La domanda può essere consegnata:

– a mano presso lo sportello di ARTE sito in La Spezia Via Parma 13 B, negli orari: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 , martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 15 alle 18, PREVIO APPUNTAMENTO (non sarà consentito l’accesso senza prenotazione)

(non sarà consentito l’accesso senza prenotazione) inviata a mezzo raccomandata (farà fede la data del timbro postale in partenza) all’ARTE La Spezia – Via XXIV Maggio 369 – 19125 La Spezia.

In seduta stante i documenti richiesti saranno:

-Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità

– Tessera sanitaria del richiedente in corso di validità

– Per i cittadini extra comunitari copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno almeno biennale

Per richiedere l’appuntamento è possibile:

Telefonare ai seguenti numeri 0187 56681 – 566860 e 566890

utilizzando la app Housing plus scaricabile dal sito www.artesp.it

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio di Via Parma 13B previo appuntamento.

Inoltre per informazioni sui requisiti per partecipare al bando sono inoltre disponibili i Sindacati degli inquilini e i seguenti sportelli:

SPORTELLO SOCIALE CASA: email sportellosocialecasa@cooperativalindbergh.it, telefono 3295829917;

SPORTELLO IMMIGRAZIONE: email sportelloimmigrazione@caritasdiocesana.it, telefono 3791891268.