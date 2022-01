Genova – Nuovo sgombero del centro sociale Terra di Nessuno dopo la nuova occupazione della batteria di Granarolo, sulle alture della città.

Le forze dell’ordine hanno allontanato dall’edificio in stato di abbandono una decina di occupanti che fanno riferimento all’ex centro sociale Terra di Nessuno del Lagaccio.

In via Bartolomeo Bianco, a Granarolo, nei giorni scorsi c’erano state proteste per schiamazzi e musica ad alto volume che proveniva dal casolare occupato.

Le persone trovate all’interno dell’edificio sono state denunciate.