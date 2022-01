Genova – Un ladro decisamente “poco pratico” quello fermato all’interno del punto vendita di Mediaworld alla Fiumara di Sampierdarena. L’uomo, un 46enne, è stato avvistato dal personale addetto alla sorveglianza del negozio mentre rubava un power bank e un tagliacapelli ed è stato seguito sino a quando ha cercato di oltrepassare le casse senza pagare.

A questo punto è stato fermato e invitato ad attendere la polizia che in breve ha raggiunto il punto vendita.

L’uomo è stato quindi invitato a consegnare quanto aveva rubato e poi gli agenti hanno scoperto che aveva nascosto dentro ad una borsa dei flaconi di olio cosmetico, un profumo ed un altro taglia-capelli di cui non ha saputo spiegare la provenienza.

Così l’uomo è stato denunciato per furto e ricettazione.