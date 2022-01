Genova – Ha colpito alla testa il compagno con una bottiglia al culmine di una violenta lite. Sono state le urla dell’uomo a far scattare l’allarme, in un appartamento del quartiere di Rivarolo, in val Polcevera. I vicini di casa, preoccupati per le grida e poi per le richieste di aiuto, hanno subito chiamato la polizia.

Quando sono arrivati nell’abitazione i poliziotti hanno trovato l’uomo che perdeva vistosamente sangue dalla testa e lamentava forti giramenti di testa.

In breve si è scoperto che i due avevano litigato furiosamente per futili motivi e lei lo aveva colpito alla testa con la bottiglia che era andata in frantumi ferendolo al cranio.

La donna si è difesa sostenendo di aver infranto la bottiglia sulla finestra e che le schegge di vetro avevano colpito di rimbalzo la testa dell’uomo provocando le ferite.

Una descrizione che non ha convinto gli agenti per la dinamica dell’incidente e le ferite riportate dall’uomo e per la donna è scattata la denuncia e l’allontanamento dall’abitazione.