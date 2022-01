Chiavari – Circolava su un treno senza il biglietto e con il green pass di un’altra persone. La Polizia Ferroviaria di Chiavari ha denunciato una ragazza di 21 anni che ha esibito, sul proprio telefono cellulare, la fotografia di un green pass di un’altra persona.

La giovane era stata controllata nella stazione di Chiavari su richiesta del capotreno del

Freccia Bianca Roma Termini – Torino Porta Nuova, che l’aveva sorpresa a bordo priva del

titolo di viaggio e senza documenti.

Dopo essere stata accompagnata in ufficio e identificata attraverso i rilievi dattiloscopici, gli agenti hanno potuto verificare che le generalità associate al QR code esibito non erano le sue, bensì di una sua connazionale.

Lo smartphone è stato così posto sotto sequestro e la cittadina è stata denunciata per sostituzione di persona e multata per la violazione della normativa anticovid.