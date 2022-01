Genova – Federmanager rinnova la compagine dei giovani della Liguria Liguria. Luca Barigione passa il testimone del gruppo a Claudio Percivale, membro del Coordinamento Nazionale di Federmanager Giovani, e a Luciano Gandini, Coordinatore del Gruppo Ligure.

Claudio Percivale, classe 1980, ingegnere navale, è Direttore Operations Lloyd’s Register EMEA, e farà parte della squadra del neo eletto Coordinatore Nazionale Antonio Ieraci:

“Sono onorato di poter mettere a servizio le mie competenze, la mia passione nel costruire qualcosa di nuovo – spiega Percivale – la voglia di creare network in campo nazionale/internazionale e promuovendo il rapporto con altre componenti sociali e associative. Mi rispecchio totalmente nei valori guida dell’attività del Gruppo Giovani: sostenibilità, innovazione, semplificazione e inclusione. Ci poniamo traguardi di medio e

lungo periodo con idee e progettualità per la valorizzazione del management italiano e in

particolare di quello giovane, partendo da due punti fermi: managerialità e formazione sono

condizioni indispensabili per il successo delle imprese italiane”.

Luciano M. Gandini, classe 1979, laureato in Economia, è Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione di Gruppo di Amiu Genova e guiderà il Gruppo Giovani Locale.

“Raccolgo con entusiasmo il testimone da Luca Barigione – ha dichiarato – che sono sicuro non farà mancare il suo contributo di esperienza e di conoscenza del mondo associazionistico del nostro territorio. Porterò volentieri il contributo e la voce dei giovani manager liguri presso Federmanager Liguria. Sono tante le occasioni di confronto che questo territorio suscita e cercheremo di parlare alle giovani generazioni, attraverso gli strumenti che più gli sono vicini: dai canali social a creare occasioni di networking”.

Marco Vezzani, Presidente di Federmanager Liguria, formula i suoi auguri alla nuova squadra del Gruppo Giovani: “Anzitutto grazie a Luca e auguri a Claudio e Luciano; abbiamo bisogno sempre di più di giovani manager per l’Italia, la Liguria e la nostra associazione; la loro forza e il loro entusiasmo sono necessari per affrontare un futuro che ormai è presente”.

Luca Barigione prosegue il suo impegno in Federmanager Liguria come membro della Giunta di Federmanager Liguria, del Consiglio Direttivo Liguria e Nazionale ed assumendo inoltre l’incarico di componente della Delegazione Federale, che ha il compito di seguire le contrattazioni di rilevanza nazionale per tutti i settori a supporto di tutti i colleghi in servizio.

FEDERMANAGER Liguria è l’Associazione che fa capo alla Federazione Nazionale (FEDERMANAGER) e che ha come obiettivo la tutela e la promozione dell’immagine e del ruolo dei dirigenti industriali e dei quadri apicali.

L’Associazione si occupa delle problematiche individuali e collettive della categoria offrendo servizi nei vari settori agli iscritti sia in servizio che in mobilità o in pensione o che svolgano attività professionale.

Attualmente l’Associazione vanta circa 2 mila iscritti in Liguria; Presidente, dal giugno 2019, è l’ing. Marco Vezzani.