Genova – Ancora disagi per i residenti del quartiere di Marassi che devono fare i conti con i malfunzionamenti dell’illuminazione pubblica.

Questa sera a ritrovarsi al buio sono stati gli abitanti di via Bertuccioni che, al calar del sole, hanno avuto la brutta sorpresa.

Ieri a rimanere al buio era stato viale Centurione Bracelli, intanto i residenti della zona sono furibondi perché, nonostante le diverse segnalazioni, ancora non è arrivata una risposta.

Le strade non illuminate aumentano la pericolosità. Ieri in viale Bracelli e oggi in via Bertuccioni cittadini e automobilisti si sono trovati a passare in strade completamente buie, illuminate solo dai fanali delle auto con il rischio di gravi incidenti.