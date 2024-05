Genova – Un uomo colpito da diverse coltellate e gente terrorizzata che fugge. Momenti di panico, questo pomeriggio, nel quartiere di Pegli dove sarebbe avvenuta l’ennesima rissa con colpi di coltello nella zona della stazione ferroviaria.

Dalle prime informazioni sembra che due uomini abbiano iniziato una furiosa lite e che dalle parole si sia rapidamente passati ai calci e ai pugni sino a quando uno dei due contendenti ha estratto un coltello, o forse i cocci di una bottiglia e ha iniziato a colpire ripetutamente l’avversario alla testa ed al torace per poi fuggire tra le urla delle persone terrorizzate.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 e l’uomo ferito è stato trasferito d’urgenza, mentre sanguinava copiosamente, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Nel frattempo le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire alle motivazioni della rissa e per assicurare l’accoltellatore alla Giustizia.

Cresce intanto la paura nel quartiere in considerazione dell’impennata di episodi e fatti di sangue e con la zona della stazione, un tempo fiore all’occhiello del quartiere, ormai trasformato in teatro di risse e accoltellamenti.

La popolazione si chiede cosa stia succedendo al quartiere e perché le ripetute richieste per maggiore sicurezza non siano ascoltate.

Solo qualche settimana fa un 28enne era stato accoltellato in circostanze simili e sempre nella zona della stazione ferroviaria di Pegli