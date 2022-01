Resta saldo il campo di alta pressione che protegge la Liguria dalle perturbazioni mantenendo un contesto di tempo stabile ma lo scorrimento di aria più mite e umida determina la formazione di annuvolamenti costieri.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 25 gennaio 2022

Addensamenti costieri seguiteranno ad interessare buona parte della costa, risultando più concentrati su genovesato, Tigullio e Riviera dei Fiori, aperture parziali nelle ore centrali della giornata.

Soleggiato con ampi spazi di sereno nell’interno, salvo foschie o locali banchi di nebbia a fondovalle durante le ore più fredde.

Venti inizialmente moderati o tesi da est-nordest sul Ligure Ovest in calo nel corso della mattinata; a regime di brezza altrove.

Mari: mosso il settore ovest al largo, poco mosso altrove. Moto ondoso in ulteriore diminuzione nel corso della giornata.

Temperature: minime in aumento sulla fascia costiera, massime in aumento nelle zone interne

Costa: min +6/11°C, max 12/14°C

Interno: min -5/+4°C, max +7/10°C

Mercoledì 26 gennaio 2022

Condizioni stazionarie: persistenza di annuvolamenti costieri con parziali aperture in giornata; maggiormente soleggiato nell’interno.

Venti si impostano da sud-ovest al largo diventando tesi; irregolari sotto-costa o a regime di brezza; nord-est di ritorno al più moderato a ovest di Capo Mele.

Mare generalmente mosso, localmente molto mosso al largo.

Temperature con possibili ulteriori aumenti in quota sull’Appennino.

Tendenza per giovedì 27 gennaio 2022

Inizialmente sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte dei settori; deciso aumento della nuvolosità dal pomeriggio/sera con possibili piovaschi sul genovesato occidentale