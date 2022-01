La Spezia – Giovedì 27 gennaio ricorre il “Giorno della Memoria” dedicato a commemorare le vittime dell’Olocausto, Giorno istituito con risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005, durante la 42ª riunione plenaria.

In questa occasione, considerato l’attuale andamento dell’emergenza epidemiologica in atto, le cerimonie commemorative si svolgeranno in forma ridotta e/o da remoto.

Giovedì 27 gennaio alle ore 09.30 alla presenza del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e della massime Autorità Militari, Religiose e Civili unitamente al Presidente A.N.E.D. e il Presidente Comitato della Resistenza, avrà luogo la deposizione di una corona di alloro del Comune e della Prefettura al Monumento ai Caduti nei campi di sterminio nazisti presso il complesso scolastico “2 Giugno”.

Alle ore 10.00 si procederà ad una seconda deposizione di una corona di alloro del Comune e della Prefettura al Monumento ai Deportati Politici in Passeggiata Morin.

Alla deposizione delle corone parteciperanno il Sindaco e Presidente della Provincia, il Prefetto, il Vescovo, il Comandante Marittimo Nord, il Questore, i Comandanti Provinciali dei CC e della G.d.F., il Presidente del Consiglio Comunale,

Alle ore 11.00 si terrà una seduta di consiglio comunale straordinario su piattaforma digitale e visionabile attraverso il canale Youtube il cui link è presente nella home Page del sito del Comune www.comune.sp.it.