Genova – Sono arrivati anche gli artificieri, a Sant’Ilario, per verificare il contenuto del pacco consegnato – ma non atteso – all’abitazione di Beppe Grillo, tra i fondatori del Movimento 5 Stelle e come tale “obiettivo sensibile”. Il pacco è stato analizzato ed è stato verificato il contenuto, inviato, sembra, da un fan pugliese.

A far scattare l’allarme la circostanza che il comico genovese non aspettasse alcun pacco e alcune modalità della consegna “a mano”.

Grillo ha quindi deciso di segnalare l’anomala consegna alle forze dell’ordine che hanno deciso di compiere una verifica per la sicurezza della famiglia e della collettività.