Genova – Le bombe inesplose ritrovate nella caserma Gavoglio, al Lagaccio non saranno fatte esplodere in una cava della ValVarenna, a Pegli ma a Gneo, in valle Chiaravagna.

Dopo le proteste e i timori nati dopo la diffusione di indiscrezioni sulla destinazione finale delle bombe ritrovate nella ex caserma Gavoglio, il Comune di Genova precisa che “contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa il brillamento degli ordini della Gavoglio non avverrà nelle cave della valle Varenna, ma nella valle Chiaravagna, nello specifico nella località Gneo”.

Le operazioni di brillamento verranno effettuate oggi giovedì 27 gennaio.

«Comprendo perfettamente i timori dei residenti della Val Varenna – spiega il consigliere delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino – e proprio per questo voglio rassicurarli che le loro paure e perplessità non sono rimaste inascoltate. Per questo il luogo migliore per far brillare gli ordigni in sicurezza è stato individuato nella valle Chiaravagna».

Perplessità degli abitanti della valle Chiaravagna che non comprendono come un’operazione che possa creare disagi in Val Varenna a Pegli, non le crei anche in Val Chiaravagna a Sestri Ponente.

(foto di Archivio)