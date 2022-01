Genova – E’ stato ritrovato sano e salvo Giuseppe Calabrese, il 72enne scomparso da casa in via Corsica, a Carignano.

L’uomo è stato avvistato da una persona che ha allertato la famiglia al numero diffuso dai social e l’uomo è stato rintracciato e riaccompagnato a casa.

Non è ancora chiaro se si sia allontanato da casa volontariamente o se sia vittima di un malore ma la famiglia lo cercava disperatamente da martedì scorso e le speranze di trovarlo ancora in vita si andavano affievolendo.

Questa mattina la telefonata che ha riportato la gioia nella famiglia di Carignano che non si dava pace ed aveva lanciato diversi appelli sui social.

Anche questa volta il tam tam lanciato sulle pagine social ha prodotto il risultato sperato diffondendo in modo rapido e capillare le informazioni.