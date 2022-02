Genova – Pietro Roth, 35 anni, giornalista professionista, è il nuovo responsabile della comunicazione di Assarmatori, l’associazione aderente a Conftrasporto-Confcommercio che riunisce numerose compagnie italiane di navigazione e alcune tra le principali compagnie estere attive in ogni settore del trasporto marittimo.

Roth ha iniziato la sua attività nel 2005 al Corriere Mercantile, storico quotidiano genovese, rimanendovi sino al 2015; quindi è passato a Telenord, dove è stato caporedattore della trasmissione Transport, diffusa su tutto il territorio nazionale e incentrata su shipping e logistica, da inizio 2020 ha lavorato a Ship2Shore, quotidiano on line dedicato all’economia del mare.

Entrerà a far parte della squadra di Assarmatori nel corso delle prossime settimane.

L’associazione ringrazia Antonio Satta per il prezioso lavoro svolto in questi anni dalla sua costituzione ad oggi e portato avanti con passione e professionalità apprezzate unanimemente.