Genova – Le nuove regole su scuola, DAD e quarantene sono ancora più difficili delle precedenti.

A dichiararlo è Matteo Bassetti, primario di Malattie Infettive all’ospedale San Martino di Genova.

Con un post sulla sua pagina Facebook, il noto virologo ha sottolineato come il nuovo sistema voluto dal governo non abbia semplificato le regole, anzi.

“Le nuove regole di DAD, quarantene e mascherine sono ancora più difficili da comprendersi delle precedenti. Un segnale ancora troppo timido. Si poteva e si doveva fare di più per consentire agli italiani di tornare a vivere in sicurezza. Inutile dire dovete convivere e tornare a fare quello che facevate, mantenendo queste regole cervellotiche e anacronistiche. Il cittadino va educato e aiutato a come difendersi dalla malattie infettive, non vessato e sfinito da obblighi anacronistici. Come sempre tante parole…”