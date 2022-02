Nuove correnti umide meridionali tornano a filtrare ai margini del campo di alta pressione presente sul Mediterraneo e portano un aumento delle nuvole e persino qualche isolato piovasco sulla Liguria.

Si registra in generale un aumento della nuvolosità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 9 febbraio 2022

Fin dal mattino il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso in particolare tra Genovese e Savonese.

Cielo parzialmente nuvoloso a Levante, mentre ci aspettiamo una mattinata fortemente soleggiata sull’estremo ponente.

Nel pomeriggio, a parte qualche fugace possibile schiarita, la nuvolosità resterà compatta sul settore centrale, in particolare tra Genovese e Savonese, qualche schiarita in più a levante mentre a ponente splenderà ancora il sole.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Marino teso nelle valli interne del Genovese e del Savonese.

Mare mosso con moto ondoso in graduale aumento nel corso della giornata.

Temperature stazionarie o in leggero aumento le minime sul settore centrale.

Costa: min +6/11°C, max 14/17°C

Interno: min -6/+3°C, max +11/14°C

Giovedì 10 febbraio 2022

Ancora nuvoloso o molto nuvoloso in particolare sul settore centro-orientale, mentre ampi squarci di sereno saranno ancora possibili sull’estremo ponente.

Venti sempre moderati dai quadranti meridionali.

Mare mosso o a tratti molto mosso.

Temperature stazionarie.

Tendenza per venerdì 11 febbraio 2022

Possibili rovesci sul settore centrale, più asciutto altrove.

Schiarite nel corso del pomeriggio