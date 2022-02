L’arrivo di correnti fredde nord-orientali riporta il bel tempo, almeno sulla costa, sulla Liguria ma anche un calo delle temperature durante il fine settimana.

Un nuovo peggioramento è previsto per l’inizio della nuova.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 12 febbraio 2022

Al mattino bel tempo lungo le coste; nubi anche compatte sui versanti padani con sconfinamenti “a cappello” anche sui crinali dei versanti marittimi. Nel pomeriggio generale rasserenamento su tutta la regione, con le ultime nubi sulle Alpi Liguri in via di attenuazione.

Venti moderati o forti tra nord e nord-est.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature in calo le minime, in lieve aumento le massime lungo le coste

Costa: min +6/8°C, max +13/16°C

Interno: min -4/+5°C, max +6/9°C

Domenica 13 febbraio 2022

Un po’ di nubi medio-alte transiteranno sulla nostra regione, ma con prevalenza di schiarite e generale assenza di fenomeni.

Venti moderati da nord-est, in attenuazione fino a deboli.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in diminuzione.

Tendenza per lunedì 14 febbraio 2022

Molte nubi e rischio di piogge sparse e neve sui rilievi centro-occidentali anche a quote medio-basse.