Genova – Oggi, in occasione della giornata internazionale per l’Epilessia, l’E.O. Ospedali Galliera insieme alla Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE – sezione regionale Liguria) terrà, dalle ore 11:30 alle ore 13:00, un webinar destinato alle scuole. L’incontro sul tema dell’epilessia sarà rivolto ai giovani, con l’intento di fornire informazioni pratiche sulla gestione dell’epilessia e sulle più attuali strategie di diagnosi e cura.

La dott.ssa Daniela Audenino (S.C Neurologia – S.S.C Neurofisiopatologia) del Galliera e referente Lice e la dottoressa Alessandra Ferrari (U.O.C. Neurofisiopatologia e Responsabile Centro LICE) del Policlinico San Martino, saranno a disposizione degli studenti per rispondere a domande e chiarire dubbi su una malattia purtroppo ancora oggi gravata da pregiudizi culturali.

Tra tutte le patologie neurologiche l’epilessia è una delle più frequenti. Nei paesi industrializzati interessa circa 1 persona su 100: si stima che in Italia la malattia interessi circa 500mila persone.

L’epilessia costituisce una patologia neurologica che si esprime in forme molto diverse tra di loro. Questa notevole diversità di forme cliniche si traduce anche in prognosi diverse: alcune forme di epilessia (la maggior parte) sono infatti compatibili con una qualità di vita pressoché normale. Altre forme (per fortuna più rare) sono invece di maggiore gravità.

«È una malattia cronica – spiega la dott.ssa Audenino – che può durare tutta la vita anche se ci sono forme età-dipendenti (cioè forme benigne che iniziano e finiscono all’interno di un determinato arco di tempo). Con le varie terapie farmacologiche si riesce ad ottenere una risoluzione completa o un buon controllo delle crisi in circa il 65-70% dei casi».