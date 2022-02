Carpasio – Due diversi incendi boschivi hanno costretto i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile ad una notte di duro lavoro nella zona dell’imperiese.

A bruciare i boschi di Carpasio e di Conio, in località Borgomaro.

Le fiamme sono divampate nella serata di ieri e sono state spinte dal forte vento che ha spinto a lungo il fronte degli incendi.

Fortunatamente le prime piogge e l’intenso lavoro dei pompieri e dei volontari, hanno risolto la situazione.

Nella notte i due incendi sono stati spenti e fortunatamente non si segnalano danni alle persone.

In corso gli accertamenti per verificare l’origine delle fiamme e non si esclude il gesto sconsiderato di qualche piromane.