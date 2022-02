Recco (Genova) – Si indaga sulla morte dell’uomo ritrovato senza vita all’interno di un’auto parcheggiata alle spalle del municipio di Recco, nel levante ligure.

Ne da notizia il Secolo XIX nella versione on line.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, a notare il corpo nell’abitacolo sarebbe stato un passante che ha poi allertato gli agenti della Polizia Locale.

La vittima sarebbe un uomo di 56 anni, imprenditore del comune di Avegno che sembra essere salito in auto ieri pomeriggio.

Al momento non si conoscono le cause che hanno portato al decesso dell’uomo e gli investigatori non escludono nessuna pista.