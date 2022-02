Genova – A guardare il calendario rapidamente, in pochi avranno fatto caso immediatamente alla particolarità della data di oggi.

Oggi, martedì 22 febbraio 2022, infatti, è una data palindroma e, caso ancora più raro, ambigramma.

Per renderci conto meglio della sua particolarità, possiamo scriverla in numero: 22-02-2022.

La data di oggi può essere letta da sinistra a destra e viceversa essendo palindroma.

Ma non solo. La numerazione di oggi può essere letta anche specularmente dal basso verso l’alto perché è ambigramma.

Una ricorrenza rara che negli ultimi vent’anni si è verificata già sette volte e che altre 21 capiterà nel corso di questo secolo con l’ultima data palindroma il 29-12-2192 prima di dover aspettare il nuovo millennio e, in particolare, il 10-03-3001.

In questo secolo è già successo il 10-02-2001, il 20-02-2002, il 01-02-2010, l’11-02-2011, il 21-02-2012, lo 02-02-2020 2 il 12-02-2021.

Ma cosa vuol dire il termine palindromo?

Palindromo deriva dal greco palin, che significa “indietro”, e dramein, ossia “correre”. Letteralmente “corsa all’indietro”, meglio ancora “che può essere percorso in entrambi i sensi”.

Il termine si piò riferire alle date, come nel caso di oggi, alle parole e ai nomi di persona. Qualche esempio: oro, osso, Anna.

Ma ci sono anche intere frasi che si possono leggere in entrambi i sensi come “i topi non avevano nipoti”, o ancora “è corta e atroce”.

Ma quando dovremo attendere prima di imbatterci di nuovo in una data palindroma?

Dovremo aspettare ancora otto anni e più precisamente il 3 febbraio 2030 che, scritto in numeri sarà 03-02-2030.