Genova – E’ stato un ritorno attesissimo quello del leone che ieri è ritornato nella sua grotta dopo anni di oblio. Genova – E’ stato un ritorno attesissimo quello del leone che ieri è ritornato nella sua grotta dopo anni di oblio.

Una scultura ritrovata fortunosamente e che è stata custodita presso il Teatro Storico del Palazzo dagli Amici della Villa e Sistema Paesaggio.

Un “alloggio di fortuna” che è stata la dimora del leone (detto anche lonza o pantera) per dodici anni.

Un altro tassello che ritorna al suo posto e che contribuisce a riportare la villa al suo antico splendore.

Le operazioni per il ricollocamento del leone sono state eseguite dai volontari del parco, dal personale di Aster e da Isco Morlotti per Co.Art. Snc dopo il via libera della Soprintendenza.