La Spezia – E’ stato sorpreso con merce non pagata per un totale di 220 euro il 26enne che ieri pomeriggio è stato denunciato per furto aggravato.

Poco prima delle 15.00 la centrale operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione e ha inviato il personale all’interno del supermercato Esselunga in corso Nazionale.

Una volta sul posto, gli operatori hanno identificato l’uomo scoprendo diversi precedenti a suo carico e un provvedimento di rintraccio per una notifica amministrativa.

Il 26enne era entrato nel supermercato e ha prelevato prodotti per oltre 200 euro prima di passare la barriera delle casse senza pagare.

Il maltolto è stato riconsegnato agli addetti al supermercato mentre il 26enne, accompagnato in Questura, è stato denunciato.