Genova – Una ragazza di 20 anni ha denunciato di essere stata violentata da uno spacciatore al quale si era rivolta per avere una dose “a credito”.

La giovane ha chiesto aiuto al 112 denunciando la violenza appena subita ed è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Alle forze dell’ordine ha raccontato di essere dipendente dall’eroina e di aver avuto bisogno di una dose.

Per questo si è recata presso uno spacciatore chiedendo di poter avere della droga “a credito” con la promessa di pagare in seguito.

L’uomo, però, ha approfittato della sua debolezza e del suo stato di “crisi d’astinenza” per bloccarla nell’abitazione per poi abusare di lei.

La giovane ha raccontato di aver tentato di ribellarsi e di fuggire ma lo spacciatore la avrebbe bloccata con la violenza e infine costretta a subire un rapporto sessuale.

Appena riuscita ad allontanarsi, la giovane ha chiamato il 112 chiedendo soccorso.

Ora i Servizi sociali cercheranno di aiutare la ragazza ma il dramma della tossicodipendenza sfocia spesso in questo tipo di situazioni se non si possiede il denaro necessario a pagare la droga di cui si ha bisogno.