Genova – Hanno dovuto lasciare la loro abitazione a San Quirico a causa di uno sfratto e non sono riusciti a trovare un’altra sistemazione che consentisse loro di poter portare anche i due grossi cani, razza Amstaff, che erano cresciuti con loro.

Dramma nel dramma per una famiglia con bambini residenti nella zona di San Quirico e raggiunti alcune settimane fa dall’ingiunzione di sfratto.

La famiglia è stata costretta a lasciare i due cani, chiusi in casa, con un cartello che avvisava della loro impossibilità a trovare una nuova sistemazione ed un messaggio molto chiaro: non possiamo più tenerli con noi.

A scoprirlo l’ufficiale giudiziario che si è presentato nella casa e che ha eseguiti lo sfratto rilevando che la casa era già stata svuotata e che all’interno si trovavano solo i due cani.

A questo punto è scattata la richiesta di supporto della Croce Gialla che ha preso in affido i due cani e li ha trasferiti al canile di Monte Contessa.

La famiglia rischia però la denuncia per maltrattamento di animali poiché li ha lasciati in casa con una ciotola di acqua.

Ora dovranno spiegare perché non li hanno portati via con le altre cose e come mai, non potendoli tenere, non li hanno consegnati loro al canile o magari chiedendo aiuto ad una associazione.