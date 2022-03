Arma di Taggia – Potrebbero essere più di 40 gli indagati nell’ambito delle indagini avviate dalla guardia di finanza su presunti maltrattamenti ad anziani pazienti di una residenza per anziani di Arma di Taggia, nell’imperiese.

La casa di cura è finita sotto la lente degli investigatori dopo alcune denunce presentate da parenti degli ospiti.

Dopo mesi di indagini, intercettazioni e riprese video nascoste sono stattati ben 41 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti dipendenti e lavoratori della casa di cura.

Secondo le accuse i pazienti della struttura, anziani con problemi, non venivano trattati nel modo adeguato e per alcuni di loro sarebbero scattati anche veri e propri maltrattamenti che sarebbero anche stati ripresi e documentati dalle telecamere nascoste all’interno delle stanze e negli spazi comuni.

La casa di cura è gestita da una cooperativa genovese e in queste ore alcuni degli indagati vengono ascoltati dagli inquirenti.

Nel frattempo la Asl 1 che ha la convenzione con la struttura, ha attivato altri controlli e la revisione della convenzione che potrebbe concludersi con la revoca dell’accordo.

(immagini di Archivio)