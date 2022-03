Genova – E’ stato incastrato dal tatuaggio il 35enne che lo scorso gennaio aveva rapinato un 20enne in via San Lorenzo, nel pieno centro di Genova.

A denunciare l’accaduto era stata la vittima che si era rivolta ai Carabinieri raccontando di essere stato avvicinato da un uomo mentre si trovava insieme a due amici.

Lo sconosciuto, armato di coltello, si era fatto consegnare del denaro per poi scappare immediatamente nel dedalo di vicoli circostanti.

Subito i militari avevano avviato le indagini del caso e, dopo aver sentito le vittime, hanno potuto raccogliere elementi utili all’indagine scoprendo che il malvivente aveva un particolare tatuaggio.

Proprio il dettaglio del tatuaggio ha permesso agli uomini dell’Arma di risalire all’autore della rapina.

L’uomo, con precedenti, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.

Indagini sono in corso per verificare il suo possibile coinvolgimento in altre piccole rapine avvenute nel corso dei mesi di febbraio e marzo.