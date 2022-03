Genova – Gli agenti della polizia genovese hanno salvato un cane di razza labrador che vagava impaurito e disorientato nella zona di San Quirico, in val Polcevera.

L’animale era visobilmente confuso e gli agenti hanno fermato l’auto e hanno cercato di avvicinarlo tranquillizzandolo con carezze e offrendo del cibo.

L’animale si è calmato e si è lasciato convincere a salire sull’auto della polizia mentre gli agenti chiamavano il soccorso animali della Croce Gialla.

Le verifiche, però, non hanno consentito di individuare il padrone poichè il microchip di identificazione è registrato nel Piemonte e, incredibilmente, nel 2022, ogni regione ha un suo codice e non è “leggibile” a livello nazionale.

Così il povero labrador è stato affidato alle cure del canile e nei prossimi giorni si tenterà di ottenere la lettura del microchip “piemontese” tramite un lettore della regione in cui è stato registrato il cane.

Il padrone potrà quindi essere identificato e contattato.