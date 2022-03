Davagna – Stava potando un albero nel terreno di sua proprietà il 70enne ricoverato all’ospedale San Martino in seguito ad una caduta dalla pianta.

L’incidente è avvenuto in località Tercesi, nel comune di Davagna e l’uomo è stato soccorso dal 118 che lo ha trasferito in ospedale in codice rosso.

I medici hanno poi riscontrato diverse fratture e il paziente è stato ricoverato per precauzione.