Genova – Un uomo che viaggiava sul suo monopattino è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato travolto da un’auto.

E’ accaduto questa sera in via Bruzzo, all’incrocio di via Maffei, a Bolzaneto.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro in cui l’uomo sul monopattino, un 32enne, è rimasto ferito in modo grave.

Soccorso dai sanitari del 118, il 32enne è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove è stato immediatamente visitato.

Secondo le informazioni finora diffuse, sembra che l’uomo, nonostante le gravi ferite, non sia in pericolo di vita.

Saranno ora gli uomini della sezione Infortunistica a ricostruire quanto accaduto.