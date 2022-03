Genova – Termina lo stato di emergenza e da domani, venerdì 1 aprile, i tamponi antigenici per la valutazione della fine dell’isolamento per i cittadini liguri non saranno più gratuiti.

Lo ha fatto sapere Alisa in un comunicato spiegando che i test antigenici per la valutazione del termine di isolamento nelle farmacie e presso i privati che hanno aderito al protocollo dello scorso 5 agosto 2021 tra Ministero della Salute, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite, non saranno più gratuiti.

La gratuità, che era stata oggetto di una apposita ordinanza regionale (2/2022) dello scorso 9 gennaio e che prevedeva la scadenza al 31 marzo.