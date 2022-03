Genova – Una nuova giornata di tribolazioni quella iniziata questa mattina per gli automobilisti e autotrasportatori.

Un incidente ha causato code e rallentamenti sull’Autostrada A12 Genova – Livorno tra Genova Est e l’uscita di Genova Nervi, teatro del sinistro.

Code all’allacciamento tra la A7 Genova – Milano e la A12 Genova – Livorno e tra la A10 Genova – Ventimiglia e la A12, sempre in direzione levante.

Code anche sull’Autostrada A10 tra Albisola e Savona per incidente.

Coda anche in direzione contraria, tra Savona e Albisola, in direzione Genova, a causa di lavori.

Rallentamenti e disagi anche tra Voltri e Arenzano, sempre in A10, a causa di cantieri e tra Celle Ligure e Varazze per lavori.

Chiusa, sempre per lavori, l’entrata di Arenzano sulla A10.

Code sull’Autostrada A7 Genova – Milano tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova per lavori.

Ancora coda, sempre sulla A7 anche tra Busalla e Genova Bolzaneto, sempre in direzione Genova e sempre per lavori.