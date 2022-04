Sestri Levante – Indagini in corso per ricostruire con precisione la dinamica della violenta lite familiare che nella notte fra mercoledì e giovedì è sfociata in un tentato omicidio tra coniugi.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Sestri Levante la donna, 55 anni, ha iniziato una violenta discussone con il marito, 60enne e ad un tratto avrebbe impugnato un coltello da cucina.

L’uomo avrebbe tentato di disarmarla, anche perché nella stanza erano presenti anche i due figli della coppia, ed è rimasto ferito ad una mano ed al torace.

Le urla hanno richiamato l’attenzione dei vicini di casa che hanno chiamato le forze dell’ordine ed il 118.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lavagna mentre la donna è stata arrestata.